عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفيديو خاص| الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى.. شاهد

الملكة رانيا و ابنتيها
الملكة رانيا و ابنتيها

احتفلت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاد ابنتيها، إيمان وسلمى، بطريقة خاصة، حيث نشرت فيديو قديما، يجمع ثلاثتهن، على أنغام أغنية "يا بنات" للمطربة نانسي عجرم.


ورغم  بلوغ الأميرة إيمان 24 سنة، والأميرة سلمى 20 عاما؛ إلا أن الفيديو المبهج- الذي تداولته الملكة رانيا وهي تحملهما حين كانتا صغيرتين- يوضح أنها أرادت استرجاع الذكريات القديمة التي جمعتها بطفلتيها، بعد بلوغهما سن الرشد.


واستعرضت الأميرة رانيا، عبر الفيديو الذي نشرته خلال حسابها على إنستجرام، مراحل عدة من حياة ابنتيها، بدءا من طفولتهما، حتى وصولهما للمرحلة الجامعية.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو "كل عام وأحسن ابنتين بألف خير، الله يحميكما".

ووصل عدد مشاهدات الفيديو لنحو 1.3 مليون مشاهدة، ونال أكثر من 7000 تعليق، عقب نشره خلال الساعات الماضية.
 

الملكة الاردنية رنيا العبدلله عيد ميلاد طريقة خاصة تحتفل اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

حريق هائل بمدينة ليفربول | صور

بركان مدمر في طريقه لمحو جزيرة إسبانية| صور

تزن ربع طن.. 7 صيادين يقاومون لمدة ساعة لاصطياد القرش الوحش

احذر الوباء.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا ببريطانيا

فيفي عبده تكشف عن اسرار حياتها مع الاعلامي نزار الفارس

الشرطة البريطانية تفشل في العثور على قطع أثرية سرقت من قلعة ملكية

شاهد| صراع مميت بين ثورين في موسم التزاوج

جزيرة إسبانية تكاد تمحوها حمم البراكين| فيديو

ترشيحاتنا

محمد التاجي: استفزاز محمود عبد العزيز لي هو سبب نجاحي في مسلسل "البشاير"

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بـ كورونا

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك العاملة في مصر اليوم 27-9-2021

قبل بدء دور الانعقاد الثاني ..نواب البرلمان يكشفون الأجندة التشريعية للجان .. وقانون المحليات والعمالة علي الفندقية علي رأس الأولويات

عفت نصار : بن شرقي لن يستمر في الزمالك

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ