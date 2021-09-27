بفيديو خاص| الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى.. شاهد

احتفلت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعيد ميلاد ابنتيها، إيمان وسلمى، بطريقة خاصة، حيث نشرت فيديو قديما، يجمع ثلاثتهن، على أنغام أغنية "يا بنات" للمطربة نانسي عجرم.



ورغم بلوغ الأميرة إيمان 24 سنة، والأميرة سلمى 20 عاما؛ إلا أن الفيديو المبهج- الذي تداولته الملكة رانيا وهي تحملهما حين كانتا صغيرتين- يوضح أنها أرادت استرجاع الذكريات القديمة التي جمعتها بطفلتيها، بعد بلوغهما سن الرشد.



واستعرضت الأميرة رانيا، عبر الفيديو الذي نشرته خلال حسابها على إنستجرام، مراحل عدة من حياة ابنتيها، بدءا من طفولتهما، حتى وصولهما للمرحلة الجامعية.

وعلقت الملكة رانيا على الفيديو "كل عام وأحسن ابنتين بألف خير، الله يحميكما".

ووصل عدد مشاهدات الفيديو لنحو 1.3 مليون مشاهدة، ونال أكثر من 7000 تعليق، عقب نشره خلال الساعات الماضية.

