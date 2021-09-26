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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|اللاعبون يحصلون على لقاح كورونا.. دفعة معنوية لـ"السلة" قبل المشاركة العربية

صدى البلد

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.

سلة الأهلي يتلقي دفعة معنوية هائلة قبل مشاركته العربية

حصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، علي دفعة معنوية قوية قبل مشاركته العربية ببطولة الأندية العربية للعبة. 

فرق الأهلي لتنس الطاولة تشارك في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية

تشارك فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي في بطولة الجمهورية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات تحت 19 عامًا، والناشئين والناشئات تحت 17 عامًا، التي ستقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.

الأهلى لقاح فيروس كورونا كرة السلة لاعبو الفريق بطولة الأندية العربية

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