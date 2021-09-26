أخبار الأهلي|اللاعبون يحصلون على لقاح كورونا.. دفعة معنوية لـ"السلة" قبل المشاركة العربية

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.

حصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، علي دفعة معنوية قوية قبل مشاركته العربية ببطولة الأندية العربية للعبة.

تشارك فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي في بطولة الجمهورية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات تحت 19 عامًا، والناشئين والناشئات تحت 17 عامًا، التي ستقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.