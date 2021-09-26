عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

صدى البلد

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.

 

وحضر لاعبو الفريق الي النادي اليوم رغم حصولهم علي أجازة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوز علي انبي بهدف نظيف والتأهل لدور الــ8 ببطولة كأس مصر.

 

وعبر بيتسو موسيماني، المدير الفني  عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي وقطع تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

 

وقال موسيماني  إن الفارق بين مواجهة إنبي والمباراة السابقة للفريق أمام طلائع الجيش هو الفوز الذي تحقق.

 

وأوضح أن مباراة انبي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة وقال: «الأهلي لاحت له أربع فرص سجل منها هدف الفوز بخلاف مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري، التي شهدت إهدار العديد من الفرص دون تسجيل أهداف».

 

وأشار موسيماني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعرضون لضغط كبير خلال الفترة الماضية وقال: «نحن في النهاية بشر ونتأثر بهذا الأمر، ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم التي تحمّل من يعمل بها الكثير والكثير من الضغوط من أجل إسعاد الجماهير».

 

وقال المدير الفني للأهلي إن الفترة الأخيرة شهدت عودة بعض اللاعبين المعارين الذين يحتاجون للمزيد من الوقت من أجل التأقلم على طريقة اللعب التي يخوض بها الأهلى المباريات.

 

وأعرب عن سعادته بالمستوى الذي قدمه أحمد عبد القادر مؤكدًا أنه يسير بخطى جيدة مع الفريق، بالإضافة إلى لويس ميكيسوني الذي يحتاج لاكتساب مزيد من الثقة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة للفريق.

 

وأكد موسيماني أن خسارة السوبر المحلي وضعت الجميع في ضغوط كبيرة وقال: «نحن في النهاية محترفون ولن نتخطى هذه المرحلة سوى باستعادة الانتصارات من جديد والبداية كانت اليوم».

 

وأوضح أن محمد شريف ومحمد مجدي أفشة يعانيان من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة الكافية، مؤكدًا أنه سبق أن حذر من هذا الأمر قبل فترة طويلة بسبب ضغط المباريات الذي سيؤثر أيضًا على المنتخب الذي يضم بين صفوفه العديد من عناصر الأهلى. 

الأهلى القلعة الحمراء فيروس كورونا بيتسو موسيماني انبي

ترشيحاتنا

مسؤول سوداني: لن ننساق لمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يواجه بيراميدز وديا الخميس المقبل

محاولة انتحار جماعية في الأردن من أعلى برج اتصالات.. صور

3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.. فيديو

أول تعليق من أنسو فاتى بعد عودته للمشاركة مع برشلونة وارتدائه الرقم 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ