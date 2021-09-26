لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

تلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم "الأحد" لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر القلعة الحمراء.

وحضر لاعبو الفريق الي النادي اليوم رغم حصولهم علي أجازة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوز علي انبي بهدف نظيف والتأهل لدور الــ8 ببطولة كأس مصر.

وعبر بيتسو موسيماني، المدير الفني عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب إنبي وقطع تذكرة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وقال موسيماني إن الفارق بين مواجهة إنبي والمباراة السابقة للفريق أمام طلائع الجيش هو الفوز الذي تحقق.

وأوضح أن مباراة انبي شهدت إهدار العديد من الفرص السهلة وقال: «الأهلي لاحت له أربع فرص سجل منها هدف الفوز بخلاف مباراة طلائع الجيش في السوبر المصري، التي شهدت إهدار العديد من الفرص دون تسجيل أهداف».

وأشار موسيماني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يتعرضون لضغط كبير خلال الفترة الماضية وقال: «نحن في النهاية بشر ونتأثر بهذا الأمر، ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم التي تحمّل من يعمل بها الكثير والكثير من الضغوط من أجل إسعاد الجماهير».

وقال المدير الفني للأهلي إن الفترة الأخيرة شهدت عودة بعض اللاعبين المعارين الذين يحتاجون للمزيد من الوقت من أجل التأقلم على طريقة اللعب التي يخوض بها الأهلى المباريات.

وأعرب عن سعادته بالمستوى الذي قدمه أحمد عبد القادر مؤكدًا أنه يسير بخطى جيدة مع الفريق، بالإضافة إلى لويس ميكيسوني الذي يحتاج لاكتساب مزيد من الثقة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة للفريق.

وأكد موسيماني أن خسارة السوبر المحلي وضعت الجميع في ضغوط كبيرة وقال: «نحن في النهاية محترفون ولن نتخطى هذه المرحلة سوى باستعادة الانتصارات من جديد والبداية كانت اليوم».

وأوضح أن محمد شريف ومحمد مجدي أفشة يعانيان من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وعدم الحصول على الراحة الكافية، مؤكدًا أنه سبق أن حذر من هذا الأمر قبل فترة طويلة بسبب ضغط المباريات الذي سيؤثر أيضًا على المنتخب الذي يضم بين صفوفه العديد من عناصر الأهلى.