الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ضرب النادي الأهلي موعدًا مع غريمه المستحدث نادي بيراميدز بعد الفوز على فريق انبي بهدف دون رد في دور الـ 16 لكأس مصر 2020.

بيراميدز عقدة الأهلي في الكأس

ويعتبر نادي بيراميدز ( الأسيوطي سابقًا ) عقدة للأهلي في كأس مصر بمسماه قديما وحديثًا حيث تمكن نادي الأسيوطي من إقصاء الأهلي من دور الـ 8 في كأس مصر عام 2018 في مفاجأة مدوية حيث كانت هذه المباراة هي الإنجاز الأكبر لنادي الأسيوطي على مر تاريخه قبل أن يتحول إلى بيراميدز.

بمسماه الجديد، تمكن نادي بيراميدز أيضًا من استكمال مشوار الأسيوطي وإقصاء الأهلي من دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويبدو أن الأهلي على موعد مع الثأر من بيراميدز الذي مثّل له عقدة في الكأس مما سيلهب اللقاء ويجعل منه بمثابة نهائي مبكر حيث لا يمكن أن يتعثر أحدهما بعد ذلك إلا أمام الزمالك.

الأهلي وبيراميدز.. منافسة ومكايدة

يعتبر نادي بيراميدز الغريم الجديد للنادي الأهلي مع الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد عدد من الاجراءات التي أقدم عليها نادي بيراميدز مع بداية تأسيسه واضطراب العلاقات بين إدارات الناديين.

واستطاع نادي بيراميدز أن يحصل على خدمات عدد من لاعبي الأهلي المميزين وعلى رأسهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي اللذان انتقلا إلى صفوف الفريق بعد أزمة كبيرة بلغت صداها جماهير الأهلي التي انقلبت على اللاعبين.

كما تمكن بيراميدز من الاستحواذ على خدمات اللاعب أحمد فتحي الذي فضّل اللعب للنادي الجديد وعدم التجديد للأهلي مقابل عرض مالي أكبر، وكذلك شريف إكرامي الذي تناقصت فرصه لـ اللعب في صفوف الأهلي.

الأهلي يحاول مصالحة جماهيره

النادي الأهلي خسر مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، ومن قبلها لقب الدوري الممتاز البطولة المفضلة لديه لصالح الزمالك.

ويحاول النادي الأهلي استعادة سيطرته على الساحة بالظفر بلقب الكأس حتى يصالح جماهيره الغاضبة التي طالبت - في وقت ما - بإقالة الجهاز الفني.

ويسعى بيتسو موسيماني لتغيير دماء الفريق من خلال إشراك الصفقات الجديدة مثل لويس ميكسيوني، وأحمد عبد القادر، وحسام حسن.

مباراة الأهلي وبيراميدز بدون VAR

ومما قد يسبب حرارة كبيرة في لقاء الفريقين، قرار اتحاد الكرة باستكمال مباراة الكأس جميعها بدون استخدام تقنية الفار VAR .

وقال اتحاد الكرة إنه لن يتم تطبيق تقنية الفيديو فى ربع نهائي بطولة كأس مصر، متمسكين بالاتفاق السابق مع الأندية بتطبيق التقنية فى مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر فقط.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن استثناء لقاء الأهلي وبيراميدز من هذا القرار مرفوضة تماماً.