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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من نفق أبو دراع بالمحله الكبرى.. فيديو وصور

صدى البلد

استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع  "صدى البلد الإخبارى"، قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى برفع القمامة  من نفق أبو دراع التابع لمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية.

جاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة  فى موقع صدى البلد تحت عنوان " نفق أبو دراع بالمحلة الكبرى مصدر للأمراض ووكر للخارجين عن القانون.. شاهد
.

وكانت حالة من الغضب قد سادت بين أهالى المحله الكبرى بسبب تحول نفق أبو دراع ، الذى يعبره المئات يوميا، إلى أكوام قمامة وتلال مخلفات تحاصره من الجهتين، مما يعيق حركة سير السيارات والمارة ويهدد الصحة العامة، والذي تحول إلى وكر للخارجين عن القانون.  

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة الغربية المحلة الكبرى رفع القمامة الصحة العامة حركة سير السيارات مركز المحلة الكبري

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