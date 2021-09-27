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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض يكشف كواليس لفظ مصطفى محمد: «جاملناه بعدم الاستبعاد.. وكنا ممكن نطلعه أبو لهب»

سيد معوض
سيد معوض

قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إنه كان لديه معلومة من قبل سفر المنتخب الأولمبي إلى طوكيو، بأن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، اقترب من الرحيل في ظل بحث اتحاد الكرة وقتها على «البديل».

وأضاف معوض، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طارق حامد لاعب الزمالك، من أكثر اللاعبين الذين يكن لهم الاحترام لما شاهده منه من ردود أفعال، موضحًا أن شهادته بشأن ما حدث من مصطفى محمد في مباراة مصر والجابون، ليس لها علاقة بالأهلي والزمالك.

وتابع مدرب المنتخب السابق، أنه شاهد فيديو تلفظ مصطفى محمد بلفظ خارج وبصقه، عقب مباراة الجابون، بالمطار خلال عودة المنتخب إلى القاهرة، مضيفًا «لما شوفت الفيديو اتضايقت جدًا لأن رد فعل مصطفى محمد كان صعب وغير مقبول».

واستكمل تصريحاته «مصطفى محمد لم يبلغ جهاز المنتخب بأنه سيتأخر عن الانضمام للمعسكر، والجهاز الفني تفاجئ بخضوعه لفحص طبي بفرنسا، ووصل اللاعب يوم مباراة فريقه الأولى، ثم تدرب في اليوم التالي، وكان جهاز المنتخب بإمكانه أن يظهر اللاعب أمام الجميع «أبو لهب» خاصة وأنه تأخر في الانضمام منتخب بلده».

واستطرد سيد معوض «جاملنا مصطفى محمد بعدم استبعاده من المعسكر بعد تأخره، ولا نعلم سبب ما فعله من خروج عن النص، والكرة منافسة لذلك ليس منطقيًا أن يكون رد فعل اللاعب بهذا الشكل اعتراضًا على عدم مشاركته أساسيًا، وعلى النقيض تمامًا عاش كوكا ظروف مصطفى محمد ولم يشارك من الأساس لكنه لم يعترض».

واختتم تصريحاته «محمد صلاح ممكن يعمل كده كونه واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم وعلى الرغم من ذلك يتمتع بحالة كبيرة من الالتزام والجدية بمعسكرات المنتخب، على عكس مصطفى محمد الذي توهم بأنه تخطى مرحلة الجلوس على مقاعد البدلاء».
 

سيد معوض الزمالك طارق حامد مصطفي محمد محمد صلاح

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