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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

طفلة
طفلة

في مقطع فيديو أثار حيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت طفلة صغيرة تتسلق الجدران بسرعة مثل العنكبوت.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل بالحركات الصادمة للطفلة البالغة من العمر 5 سنوات ووصفوها بأنها "فتاة العنكبوت"، فيما قال البعض بأنها "ممسوسة".

 

بجسد مرن وحركات خفيفة، تتسلق الطفلة العنكبوت الجدران بسهولة في دقائق دون أي دعم.

 

تستخدم الفتاة ذراعيها وساقيها لتسلق الجدار بدون أي أدوات تثبيت أو معدات أمان.

 

في المقطع الذي تبلغ مدته 55 ثانية، تقف الفتاة أولاً في زاوية الغرفة وتضع يديها وقدميها العاريتين على جانبي الجدران.

 

ثم تتمركز بجسدها بين الجدارين وتبدأ في رفع نفسها على الحائط حتى السقف.

 

عندما تصل إلى القمة تترك ساقيها متدليتين في الهواء وكأنها التصقت بالحائط وغير قابلة للسقوط.

 

قام أحد أفراد الأسرة بالتقاط المقطع ونشره عبر الإنترنت والذب ترك مستخدمي الإنترنت في حالة من الرعب والصدمة.

 

انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى spidergirl أو الفتاة العنكبوت.

 

وحصد ما يقرب من مليون مشاهدة، حيث أعجب مستخدمو الإنترنت بمهارة الفتاة بينما قال البعض بأنها ممسوسة.

 

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