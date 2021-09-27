سفير روسيا في برلين: موسكو مستعدة للتعاون مع أي حكومة ألمانية يتم تشكيلها بعد الانتخابات

قال السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، أمس الأحد، إن روسيا تحترم الإرادة التي سيعبر عنها الشعب الألماني وستكون مستعدة للتعاون مع أي حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات أمس.



وأضاف نيتشايف في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "نحن نحترم إرادة الشعب الألماني، وبعيدون تمام البعد عن محاولة التعبير عن تفضيلاتنا السياسية ناهيك عن التدخل في الحملات الانتخابية بألمانيا.. سنكون مستعدين للتعاون مع أي حكومة يتم تشكيلها بعد الانتخابات بغض النظر عن تكوينها الحزبي".



وشدد الدبلوماسي الروسي أن موسكو دائما ما سعت للتعاون مع ألمانيا على أساس الاحترام المتبادل والرؤية العملية والتوازن في المصالح، مؤكدا أنها ستستمر في فعل ذلك.



وتابع نيتشايف قائلا: "نتمنى أن تأخذ القيادة الألمانية الجديدة في اعتبارها سعي الغالبية العظمى من الروس والألمان للعيش بسلام ووفاق، وأن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العلاقات الثنائية الإيجابية المستمرة منذ سنوات بين البلدين".



