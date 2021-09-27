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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان للأسبوع المقبل

صدى البلد

أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة مناقشة قانون انتخاب البرلمان التي كان مقررا عقدها اليوم  الإثنين، إلى الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنه تقرر تأجيل جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المُقبل وذلك لإتاحة وقت للجنة إعداد مُقترح قانون انتخاب مجلس النواب المُشكلة بموجب قرار المجلس.

وأوضح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأحد، أن اللجنة سوف تنتهي من أعمالها بتجهيز مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وكان المجلس أصدر قـراره رقم 6 لسنة 2021 بشـأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب، بتشكيل لجنـة مؤقتـة مـن أعضـاء المجلـس وعضوية اللجنـة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة البرلمان.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبرالمقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011. ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للاستحقاق التشريعي.

كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

ومؤخرا أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.

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