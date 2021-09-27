عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: مركز القوات المسلحة لـ علاج الأورام سيخدم سيناء والمحافظات المجاورة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة قناة السويس انضمت  فى المرحلة الأولى من التأمين الصحي، وتم تنفيذ مستشفيات كثيرة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك لخدمة المواطنين فى سيناء و خارج سيناء.

مدبولي: استغلال الموارد الطبيعية خارج الوادي والدلتا لزيادة الرقعة المعمورة لمصر

مدبولي: هدفنا زيادة الرقعة الزراعية في سيناء إلى 670 ألف فدان بعد مشروعات التحلية



ولفت إلى أن مركز القوات المسلحة لـ علاج الأورام سيكون مركز إقليميا، لخدمة المواطنين فى سيناء والمحافظات المجاورة.
 

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قناة السويس التأمين الصحي مستشفيات

ترشيحاتنا

مدبولي: نتطلع لتعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة

الإسكان: حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة

الصفقة الثالثة .. الإسماعيلي يحسم ضم نجم ليبيا بفرمان من طلعت يوسف

شيكابالا ومسئولو الزمالك يهددون باللجوء للفيفا نتيجة استمرار العقوبات

الخشت: إضافة خانة "طالب جامعي" على موقع تطعيمات وزارة الصحة ضد كورونا

لمزيد من الاستثمارات| طلب إحاطة لوضع جدول زمني لسرعة ميكنة الضرائب والجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

مفأجأة برلمانية لـ منح الأسرة الملتزمة بتحديد النسل 50 ألف جنيه سنويا

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ