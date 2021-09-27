مدبولي: مركز القوات المسلحة لـ علاج الأورام سيخدم سيناء والمحافظات المجاورة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة قناة السويس انضمت فى المرحلة الأولى من التأمين الصحي، وتم تنفيذ مستشفيات كثيرة لتقديم الخدمات للمواطنين.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وذلك لخدمة المواطنين فى سيناء و خارج سيناء.





ولفت إلى أن مركز القوات المسلحة لـ علاج الأورام سيكون مركز إقليميا، لخدمة المواطنين فى سيناء والمحافظات المجاورة.

