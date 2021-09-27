مدبولي: استغلال الموارد الطبيعية خارج الوادي والدلتا لزيادة الرقعة المعمورة لمصر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يأتي فى إطار خطة الدولة واهتمامها بتنمية سيناء ومنطقة إقليم قناة السويس.

وأضاف مدبولي خلال كلمته اليوم فى افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إن سيناء تتمتع بأهمية استراتيجية ودينية خاصة.

وتابع مدبولي:" الرؤية التي بدأت تشتغل عليها الدولة هى مجال لتأسيس حياة جديدة خارج الوادى والدلتا لاستغلال جميع الموارد الطبيعية والكنوز المتاحة على أرضها لنساهم فى عملية زيادة الرقعة المعمورة لمصر.

واردف مدبولي:" ان تنمية سيناء تمت من خلال خمسة محاور أساسية منها مد جسور التنمية و تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات والتمية السياحية والتنمية العمرانية

وتعد محطة معالجة مياه بحر البقر حيث يعد المشروع واحدًا من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة، بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنية وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

ويهدف المشروع إلى استصلاح وزراعة حوالي 400 ألف فدان بمنطقة سيناء، يقوم بتنفيذه تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ـ إدارة الأشغال العسكرية، ويعد هذا المشروع المشروع واحدًا من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة بطاقة إنتاجية 5 ملايين م3/يوم