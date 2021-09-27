مدبولي: هدفنا زيادة الرقعة الزراعية في سيناء إلى 670 ألف فدان بعد مشروعات التحلية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية نفذت مجموعة كبيرة من مراكز خدمة المستثمرين فى جنوب وشمال سيناء من أجل تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص.

وأضاف مصطفي مدبولي، خلال افتتاح الرئيس السيسي مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، أن المشروع العملاق الذى تم التنفيذ من أجله سواء محطة معالجة مياه مصرف المحسنة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هو المشروع الخاص بزيادة الرقعة الزراعية والاستصلاح داخل شبه جزيرة سيناء.

وتابع أن الهدف من هذا المشروع العملاق هو أن يكون لدينا أكثر من 670 ألف فدان مزروعين داخل سيناء، وهناك مساحة منها مزروعة بالفعل.

وفي سياق أخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر فى أرض سيناء الحبيبة يعتبر المشروع الأضخم من نوعه فى العالم.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر مصدر فخر واعتزاز فى أن يكون تنفيذه على أيدي مهندسي وعمال مصر، موضحا: “سيناء فى قلب كل المصريين وهي ليست رقعة جغرافية عادية ولكنها مدخل قارة بأكلمها”.

وتابع أن سيناء هي صاحبة أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ.