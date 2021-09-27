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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يهاجم حماس بسبب الانتخابات البلدية

صدى البلد

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الإثنين، قرار حركة "حماس" منع إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة، أمرا "سيئا ومرفوضا".

وبحسب وسائل إعلام قال إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، الذي انعقد في مدينة الخليل إن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، ستنطلق في 11 ديسمبر الثاني، في 388 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة.

وأضاف أنه "في ضوء رفض حركة حماس، لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهذا شيء سيئ ومرفوض، فإن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل انتخابات بلديات قطاع غزة إلى المرحلة الثانية، لفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل".

وذكر إشتية أن "تقسيم الانتخابات على مرحلتين كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم مع القانون الفلسطيني".

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حركة "حماس" كانت أعلنت في وقت سابق رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة، معللة ذلك بإصرارها على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في ذات الوقت.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجأ إلى أجل غير مسمى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بعد معارضة إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.

وقبل أيام أشار رئيس اللجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر  إلى الرسالة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في القطاع يحتاج إلى موافقة سياسية من حماس.

وأضاف ناصر أن اللجنة تتطلع إلى إفادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني حماس محمد اشتية قطاع غزة الانتخابات البلدية

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