80 جنيها لكيلو البانيه.. أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. فيديو

ارتفعت اسعار الدواجن في الاسواق اليوم، الاثنين 27 سبتمبر 2021 ارتفاعا طفيفا.

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الدواجن بالأسواق .

أكد "حسين عيد" احد تجار الدواجن بسوق مدينة نصر ان سعر كيلو الدواجن البيضاء 30 جنيها مقابل 23 جنيها بالمزارع، فيما وصل البلدي منها إلى 50 جنيها، بينما استقر سعر البانيه عند 80 جنيهاً للكيلو.



بينما سجل البط 60 جنيها للكيلو و الحمام الكبير 70 جنيها،و الارانب 60 جنيها.

واضاف حسين أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار مؤكدا أن حركة البيع والشراء متوسطة

جدير بالذكر ان منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ ، تطرح الدواجن المجمدة، علاوة على أنواع اخري من الطيور المجمدة ،بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالى 20% عن السوق الخارجي .