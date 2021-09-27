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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الزراعة: القطاع شهد نهضة ودعما غير مسبوقين في عهد الرئيس السيسي.. ولدينا 9.7 مليون فدان مساحة مزروعة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

صرح وزير الزراعة ، السيد القصير ، عن بعض الخطوات التنفيذية للمشاريع التنموية للدولة المصرية ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، وهي كالأتي :

 

القصير: القطاع الزراعي شهد نهضة ودعما غير مسبوقين في عهد الرئيس السيسي

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه منذ 2014 وحتى الآن عملنا العديد من المبادرات التى استهدفت تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضاف  السيد القصير، خلال كلمته المذاعة اليوم، إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعما غير مسبوقين من الرئيس السيسى خلال الـ 7 سنوات السابقة.

 

رغم التحديات.. وزير الزراعة: لدينا 9.7 مليون فدان مساحة مزروعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن  الدولة قامت بمشروعات كثيرة من أجل زيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت 9.7 مليون فدان رغم التحديات.

 

السيد القصير: محدودية الرقعة الزراعية والمياه والنمو السكاني من أهم التحديات التي تواجه القطاع

قال السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إن أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة فى الوقت الراهن هي محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني والتغيرات المناخية. 

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