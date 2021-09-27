القصير: القطاع الزراعي شهد نهضة ودعما غير مسبوقين في عهد الرئيس السيسي

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه منذ 2014 وحتى الآن عملنا العديد من المبادرات التى استهدفت تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته المذاعة اليوم، إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعما غير مسبوقين من الرئيس السيسى خلال الـ 7 سنوات السابقة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنها استهدفت قدرا كبيرا من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق تنمية متوازنة وتوفير فرص عمل.

وتابع وزير الزراعة، إن بحر البقر أكبر محطة لمعالجة الصرف الزراعى فى العالم بطاقة تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يومى، فإنها سوف تؤدي إلى المساحة المنزرعة الجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء إلى 675 ألف فدان.