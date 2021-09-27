سمية الخشاب لمتابعيها: أنا شايفة كل حاجة بس عاملة نفسي مش فاهمة

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: “أنا شايفة وفاهمة وعارفة كل حاجة بس عاملة نفسي مش فاهمة”.

وحلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا المذاع عبر فضائية أون إي .



وقالت سمية الخشاب خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية ON E، أن أهم الملصقات بغرفتها فى فترة طفولتها كانت لمحمد منير ، ميادة الحناوى ، لافتة إلى انها ماهرة فى كافة الأشياء معقبة " أنا شاطرة فى كل حاجة " .



ولفتت إلى أنها تطبخ منذ طفولتها بالاضافة لمهارتها فى وضع مستحضرات التجميل " الماكياج " بالاضافة لتصفيف الشعر ، والغناء ، وحياكة الملابس .

وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا ، سوسو ، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو " ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .