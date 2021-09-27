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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب لمتابعيها: أنا شايفة كل حاجة بس عاملة نفسي مش فاهمة

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

 

وكتبت سمية الخشاب: “أنا شايفة وفاهمة وعارفة كل حاجة بس عاملة نفسي مش فاهمة”.

 

وحلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا المذاع عبر فضائية أون إي .


وقالت سمية الخشاب خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية ON E، أن أهم الملصقات بغرفتها فى فترة طفولتها كانت لمحمد منير ، ميادة الحناوى ، لافتة إلى انها ماهرة فى كافة الأشياء معقبة  " أنا شاطرة فى كل حاجة " .


ولفتت إلى أنها تطبخ منذ طفولتها بالاضافة لمهارتها فى وضع مستحضرات التجميل " الماكياج " بالاضافة لتصفيف الشعر ، والغناء ، وحياكة الملابس .

 

وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا ، سوسو  ، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو "  ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .

سمية الخشاب أبلة فاهيتا محمد منير

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