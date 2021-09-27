محافظة الغربية .. إخماد نيران حريق بعقار سكني بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق نشب في أحد العقارات بمنطقة أبو راضي بدائرة قسم أول المحلة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار بمنطقة أبو راضي بدائرة قسم أول المحلة.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحريق.

وكشفت التحريات الأمنية أن الحريق نشب في عشة فراخ أعلى سطح عقار بمنطقة ابوراضي بدائرة القسم بسبب الألعاب النارية التي أطلقت بسبب احتفالات مقامة في الشارع حيث سقطت أحد الشماريخ فوق سطح خشبي فالتهمته تماما، وتمكن رجال المطافي من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى العقارات المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.