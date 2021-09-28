أخبار التعليم|مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. مد فترة التقديم بمبادرة الـ200 منحة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



التعليم العالي: مد فترة التقديم بمبادرة الـ200 منحة للدراسة بالجامعات الأهلية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم بمبادرة توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، بعد الإقبال الشديد عليها.

المدن الجامعية بحلوان: وفرنا لقاح كورونا للطلاب

أعلنت جامعة حلوان استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب.

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء طوال الليل غدًا

نشهد غدا ظهور قمر التربيع الثاني لشهر صفر ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

جامعة حلوان: تطوير شامل للملاعب الرياضية لاستقبال أنشطة الطلاب

بدأ العد التنازلى لبداية العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وتستعد جميع الجامعات وعلى رأسهم جامعة حلوان في جميع القطاعات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لضمان بدء عام جامعي جديد دون صعوبات أو معوقات، تحت رعاية الدكتور الدكتور ماجد القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



لهواة الفلك والتصوير.. "نجوم الجبار" تزين سماء شهر سبتمبر

نشهد خلال شهر سبتمبر، ظاهرة فلكية جديدة وهى شروق “نجوم الجبار أو نجوم الجوزاء” وذلك بعد الساعة الواحدة صباحا فوق الأفق الجنوبي الشرقي في سماء الوطن العربي، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بمجال الرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

بعد انتشار صور اللافتة.. حقيقة تحويل قسم الإعلام بآداب عين شمس إلي كلية

نشر بعض الطلاب، صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تشير إلي تحول قسم الإعلام بكلية آداب عين شمس إلي كلية، لذلك سارع موقع “صدي البلد” للتواصل مع عميد كلية الآداب لمعرفة مدي صحة الخبر.

رئيسا أكاديمية البحث العلمي والمركز القومى للبحوث يفتتحان مركز ابتكارات النسيج

افتتح كلا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، اليوم “الثلاثاء”، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، مركز النسيج الابتكاري أحد أهم مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال النسيج، أحد التحالفات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج التحالفات التكنولوجية.

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع كولومبيا

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الاثنين، “أنا ميلينا مونيوس دي جابيريا”، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

رؤية مصر 2030.. استعدادات مكثفة بعلوم عين شمس لانطلاق العام الجديد

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم وضع خطة محكمة للاستعداد للعام الدراسي الجديد من حيث تطعيم طلاب الكلية بلقاح كورونا قبل انطلاق الفصل الدراسي الأول بالعام الجديد .

مدير مستشفيات عين شمس يكشف خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

قال الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أن هناك مجهودات كبيرة تقدمها المستشفيات الجامعية بعين شمس من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس اللعين؛ أهمها تحويل مستشفي العبور إلى مستشفى عزل بالإضافة إلى تخصيص مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي لطب المسنين كمستشفي عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات وفي بعض الأحيان كان يوجد 200 سرير خاص بمصابي كورونا.

جامعة عين شمس: مكافآت مالية لمشاركة الطلاب بالأنشطة وتلبية احتياجاتهم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية تقوم بعدة نشاطات رياضية وثقافية وفنية لنشر الوعى الرياضي بين الطلاب.