بحضور سفراء الاتحاد.. سلوفينيا تحتفل بترأسها الاتحاد الأوربي| صور

عقدت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، حفلا بمناسبة ترأسها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة البرتغال.

حضر الحفل السفيرة ماتيا بريفولشيك سفيو دولة سلوفينيا بالقاهرة، والسفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وزوجته ماريلينا جورجيادو ، والسفيرة مانويلا فرانكو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، وفرانسوا ليجيه المستشار الأول ونائب رئيس البعثة بسفارة فرنسا بالقاهرة، وفيليب موبي سرئيس القسم العلمي بسفارة ألمانيا الاتحادية، ولفيف من ممثلي سفراء دول الاتحاد الأوربي بالقاهرة.

يذكر أن جمهورية سلوفينيا تسلمت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من البرتغال وتستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وحسب اللوائح الأوروبية، تتولى كل دولة من الدول الأعضاء رئاسة المجلس بالتناوب لمدة ستة أشهر. خلال فترة الستة أشهر هذه ، تترأس الرئاسة الاجتماعات على جميع المستويات داخل المجلس الأوروبي.

وقد تم تبني فكرة الرئاسة الثلاثية للمجلس للمرة الأولى بشكل رسمي في 2007/2008، حيث كانت الرئاسة الثلاثية الأولى أيضا من نصيب ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا.

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