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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد دياب: إحنا رابطة وليس لجنة ونتمتع باستقلالية عن اتحاد الكرة ..فيديو

الكرة
الكرة

نفى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية ووكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ  أن رابطة الاندية  أن يكون  تبعية للرابطة  التي يرأسها لاتحاد الكرة قائلاً : " دي  رابطة وليست لجنة وفي النهاية إتحاد الكرة في أي دولة في العالم هو ابو  " الكورة " لكن ايضاً في كل دول العالم " الروابط " منفصلة ".


تابع  في لقاء خاص خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً :" رابطة الأندية منفصلة  عن إتحاد الكرة ودورها  إدارة مسابقاتها لأندية الدوري الممتاز ومسؤولة عن الحقوق  والرعاية  والبث وإلى ما إلى ذلك ".

كاشفاً أن عمل أعضاء الرابطة تطوعي بإمتياز   رغم أنها خدمة مدفوعة في العالم قائلاً : " طبقاً  اللائحة المصرية هو عمل تطوعي".


مشيراً إلى أن الفكرة  الآن هو تدشينها وترسيخها  بغض النظر عن اية عوائد   قائلاً :  نتمنى أن تكون الروابط القادمة أكثر إحترافية   هدفنا الآن ترسيخ الفكرة وتدشينها بشكل صحيح "

وحول اعتماد الرابطة  باللائحة القديمة قال دياب: "وفقاً للائحة القديمة والتي تنص على وجود رابطة مستقلة".

مشيراً إلى أن الرابطة الحالية دورها يقتصر على موسم واحد حتى إنعقاد الجمعية العمومية  لإقرار  شكل اللائحة الجديدة قائلاً: "لو حصل انتخابات لاتحاد الكرة  في يناير لن يتم حل الرابطة وهي  موجودة لموسم واحد حتى إقرار اللائحة الخاصة بها في جمعيتها العمومية".

الشباب والرياضة أندية الدوري الرياضة الدوري الممتاز الإعلامية لميس الحديدي عمل تطوعي رابطة الأندية مجلس الشيوخ أندية الدوري الممتاز

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