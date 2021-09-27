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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكافحة الإرهاب .. السعودية تعقد اجتماعا مهما بالرياض

صدى البلد

استضاف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في مقره بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، عددًا من ممثلي الجهات السعودية: مجلس الشورى، وزارة الخارجية، رئاسة أمن الدولة، البنك المركزي السعودي، للمشاركة في ورشة العمل الدولية الثانية بعنوان (مكافحة الإرهاب)، بحضور افتراضي عبر الاتصال المرئي لكل من عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور ناتالي قوليه، والمستشار البريطاني الدكتور غانم نسيبة.

 

وناقشت الورشة جهود الجهات المشاركة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من النقاط ذات العلاقة.

 

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كان قد استضاف في 25 (فبراير) الماضي، ورشة العمل الأولى تحت عنوان (مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال).

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف السعودية

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