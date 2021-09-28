أخبار التوك شو.. تفاصيل حصول بحر البقر على 3 شهادات من موسوعة جينيس.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعار المعدن الأصفر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الري: إزالة 64 ألف حالة تعدٍ.. والتعامل بحسم مع باقي التعديات

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن إجمالي التعديات على المجاري المائية حوالي 120 ألف حالة وتمت إزالة 64 ألف حالة تعدٍ حتى الآن .

مواطن من أسيوط يستغيث بوزارة الري على الهواء.. والمتحدث الرسمي يستجيب

استغاث المواطن سمير فراج، بوزارة الري على الهواء بسبب تواجد تعديات على إحدى الترع في محافظة أسيوط، قائلا:" هناك تعديات على ترعة في محافظة أسيوط ما أثر على الأراضي الزراعية وغرق مساحات كبيرة من الأراضي".



موسوعة جينيس تكشف تفاصيل حصول بحر البقر على 3 شهادات

قال الدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي لـ موسوعة جينيس في مصر، إن محطة معالجة صرف بحر البقر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، مضيفا أنها تفوقت على نظيرتها في البرازيل وكندا.



هشام توفيق: الحكومة نجحت فى وقف نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال العام

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الدولة تقوم بجراحة لشركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أرباح مالية بدلًا من الخسائر التي كانت تحققها، موضحًا أن نزيف خسائر شركات قطاع الأعمال العام تم وقفه.



رئيس «مكافحة كورونا»: سرعة انتشار الموجة الرابعة رهيبة.. واللقاحات أصبحت إلزامية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن لقاح كورونا لا يحمي من الإصابة بدور الانفلونزا الموسمية ولابد من الحصول على اللقاحين، ولا يوجد تضارب بين لقاحات كورونا والانفلونزا، مؤكدًا أن فيروس كورونا والانفلونزا مختلفين تمامًا.

هيئة الثروة السمكية: إزالة أي تعديات على البحيرات بشكل فوري

قال عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، إنه جاري العمل على تطوير البحيرات في مصر، وإزالة العوائق وكافة اشكال التلوث من أجل توفير بيئة مثالية للأسماك.



نقيب العلاج الطبيعي: لدينا 70 ألف طبيب بمصر.. ولا توجد أزمة مع نقابة الأطباء

علق الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، على أزمة عدم اعتراف نقابة الأطباء بنقابة العلاج الطبيعي، موضحا أن نقابة العلاج الطبيعي ترى أن أخصائي العلاج الطبيعي يستحق لقب طبيب، فيما ترى نقابة الأطباء أنه من الفئات المساعدة وليس طبيبًا.

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم شهدت استقرارا على عكس يوم الجمعة الماضي، معقبا: "عيار 21 سجل 770 جنيه وعيار 18 سجل 660 جنيه وعيار 24 سجل 880 جنيها".



الصحة: سيتم النزول بأعمار الأطفال في تلقي اللقاح تدريجيا.. فيديو

قالت الدكتور نهى عصام مستشار وزيرة الصحة للأبحاث إن تحديد الأعمار المناسبة لتلقي اللقاح بالنسبة للأطفال يخضع لعملية تدريجية تماماً كما يحدث في الأبحاث.