نقيب العلاج الطبيعي: لدينا 70 ألف طبيب بمصر.. ولا توجد أزمة مع نقابة الأطباء

علق الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، على أزمة عدم اعتراف نقابة الأطباء بنقابة العلاج الطبيعي، موضحا أن نقابة العلاج الطبيعي ترى أن أخصائي العلاج الطبيعي يستحق لقب طبيب، فيما ترى نقابة الأطباء أنه من الفئات المساعدة وليس طبيبًا.

واضاف الدكتور سامي سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الاثنين، أن بيان النقابة العامة للعلاج الطبيعي يخص خريجي كليات التربية الرياضية في قسم العلوم الصحة الرياضية، موضحًا أن خريجي كليات التربية الرياضية افتتحوا مراكز غير قانونية للعلاج الطبيعي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أن البيان بمثابة دور مهني للحفاظ على حقوق خريجي كليات العلاج الطبيعي وحفظ حقوقهم الذين بلغ عددهم في مصر 70 ألف طبيب علاج طبيعي بواقع 26 كليه في ربوع مصر، موضحًا أن الأزمة بينهم وبين بعض خريجي كليات التربية الرياضية وليس بين نقابة الأطباء.