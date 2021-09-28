شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

هزت جريمة مروعة الدار البيضاء بعد مقتل ممرضة بطريقة وحشية على يد رجل أربعيني بالقرب من مستشفى «20 أغسطس» في المغرب.

عثرت قوات الشرطة في المغرب على جثة ممرضة شابة تعرضت لعدة طعنات في الرقبة أردتها قتيلة في بهو مستشفى «20 أغسطس».

وتبين أن الضحية تعمل في مصحة قريبة من مستشفى 20 أغسطس بـ المغرب، وقد نشب خلافًا قويًا بينها وبين القاتل الذي تبين أنه خطيبها.

وانتهى الخلاف باعتدائه عليها عندما حاولت الهرب منه، موجهًا إليها عدة طعنات في عنقها أودت بحياتها وفقًا لصحيفة هسبريس المغربية.

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وحاول المجرم الهروب بعد قتلها، لكن تمكن شاب كان متواجدا بمكان الجريمة من محاصرته بمعاونة رجال الأمن الخاص.

وقاموا بتسليمه إلى رجال الأمن لينال عقابه على جريمته الشنيعة.