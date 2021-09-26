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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في انتظار العروس.. شاهد لحظة دهس فتاة وشقيقها بطريقة مروعة في الشرقية|فيديو

دهس
دهس

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة دهس طفلة وشقيقها في حادث دهس مروع على يد سمكري أثناء انتظارهما أمام "كوافير" لحضور حفل زفاف.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث دهس بقرية المزارقة التابعة لمركز فاقوس.

 

حيث اصطدمت سيارة ملاكي بـ " خلود م" 22 سنة، وشقيقها "عبد الله" 7 سنوات، أثناء انتظارهما أمام أحد صالونات التجميل لحضور حفل زفاف بالقرية.

 

وتبين من التحريات الأولية أن السيارة كان يقودها سمكري سيارات لتجربتها بعد إصلاحها.

 

وفجأة اختلت عجلة القيادة بين يديه ليدهس الفتاه وشقيقها وإصابتهما بنزيف داخلي بالبطن وكسور وكدمات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم ضبط السائق المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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