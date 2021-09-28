بشرى من الصين بشأن إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يسجل انخفاض في الاصابات عن أمس.

وقالت اللجنة إنها سجلت 13 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 18 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل سبع حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 337 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 96.081 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

وعرضت فضائية " العربية " انفوجرافا عن ابتكار علماء صينيين لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا بدون ألم الوخز .

وجاء في الإنفوجراف أن الجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم بـ بكين ، طورت رقعة جلدية توصل اللقاح تحت الجلد ، بدون أي ألم .

وتحتوي الرقعة الجلدية الصغيرة على 100 أبرة مجهرية قابلة للتحلل ، يمكنها اختراق الطبقة الخارجية للجلد وبدون ألم .

وأشار الأنفوجراف إلى أن هذا اللقاح يتميز بأنه يمكن تخزينه لأكثر من شهر ، في درجة حرارة الغرفة ، حيث أن عددا من البلدان لا تمتلك وسائل للتخزين تتحكم في درجات الحرارة .