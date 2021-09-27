الصين تسجل 35 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 13 إصابة محلية و22 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 344 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 96.050 حالة ، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

فيما أوصت منظمة الصحة العالمية، باستخدام علاج ثالث فعال لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن العلاج الثالث الذي أوصت منظمة الصحة باستخدامه هو الأجسام المضادة الاصطناعية من "رجينرون"، لكن استخدامة يأتي في بعض الحالات فقط.

وطورت شركة “رجينرون” هذا العلاج، وسوقه مختبر روش باسم رونابريف، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادة مصنعة في المختبر.

