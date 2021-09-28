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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الخطيب يعقد اجتماعا لمجلس إدارة الأهلي.. اليوم

محمود الخطيب
محمود الخطيب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر اليوم ، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفرع النادي المختلفة.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي قد العديد من الاجتماعات داخل مقر النادي فرع مدينة نصر أمس لحسم بعض الملفات العالقة في كرة القدم سواء للفريق الأول لقطاع الناشئين.

وتواجد الخطيب منذ العاشرة صباح أمس في مقر مدينة نصر وبدأ الاجتماعات مع حسام غالي عضو مجلس إدارة شركة النادي لكرة القدم.

كما اجتمع الخطيب مع امير توفيق مدير التعاقدات بشكل منفرد ثم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص ثم ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين وخالد بيبو مدير القطاع.

مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية


وكان محمود الخطيب، قد عقد اجتماعا  خلال الفترة الماضية مع مجلس أمناء «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» للوقوف على آخر الخطوات التي وصلت إليها وتنفيذ استراتيجية العمل على أرض الواقع واختارت شعارها وهو «الأهلي للجميع».

وحضر الاجتماع كل من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة أمناء «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية»، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وطارق قنديل، أمين الصندوق المؤسسة والأعضاء محمد الجارحي وعبدالهادي القصبي، وأنيسة حسونة وطارق ثابت، واللواء خالد مدين وهشام جمال والدكتور حسن عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسامح واصف مساعد المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، المشرف على الإدارة القانونية بالنادي، والمستشار حازم هاني، مستشار مجلس إدارة الأهلي للموارد البشرية، كما حضر الاجتماع عبر «زووم» كلا من الدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالوهاب توفيق عضو مجلس أمناء المؤسسة.


وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» استعرض الرؤية الاستراتيجية التي ركزت على أن الرياضة هي مجال العمل الرئيسي للمؤسسة مع ربطها ببعض المجالات مثل الصحة والتعليم والفنون والثقافة باعتبار أن هذه المجالات تتضمن مجموعة من القضايا الوطنية المهمة للمجتمع المصري انطلاقا من المسئولية المجتمعية للأهلي تجاه الوطن إلى جانب التركيز الشديد من مجلس الأمناء على أن النادي الأهلي لا يهتم فقط بالقطاع الرياضي الخاص بأبناء النادي، بل يسعى لأن تمتد خدمات المؤسسة لتشمل كل فئات الرياضيين في كل أرجاء مصر.

وأضاف الدكتور سعد شلبي أن اجتماع مجلس أمناء «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» اليوم شهد التأكيد على مجموعة من الخطوط العريضة ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن «مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية» لديها العديد من المبادرات الخاصة تغطي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الرياضي ليس فقط للمنتمين للأهلي، بل لكل الرياضيين تماشيا مع الشعار الذي اختارته المؤسسة اليوم وهو «الأهلي للجميع» بهدف توسيع خدماتها لتشمل كل أطياف المجتمع المصري؛ انطلاقا من الدور الكبير للنادي الأهلي في القضايا الوطنية مثل قضايا التوظيف والممارسة والاندماج والانخراط في المجتمع بجانب قضايا الشباب والمرأة ليتوافق مع فلسفة الرياضة التي هي في الأساس وسيلة تعليمية تحترم القانون وتهدف لمكافحة العنف.

الأهلى النادي الأهلي محمود الخطيب الخطيب مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية

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