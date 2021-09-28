موجز السوشيال ميديا: أحمد شوبير يؤكد انتقال مروان محسن وناصر ماهر لـ فيوتشر.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد سعد يحتفل بالمليون مشاهدة لأغنيته "ع الدوغري"..ويشارك نجاحه مع مصطفى حجاج

هيكسر الدنيا.. الجمهور يشيد بروعة فيلم "30 مارس" وأداء صناعه

بالأحمر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور بإطلالة جريئة

ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.. شاهد

تعليق شوبير على عودة شوقي غريب مدربا للمنتخب الأوليمبي

أحمد شوبير يؤكد انتقال مروان محسن وناصر ماهر إلى فيوتشر

شوقي غريب يتصدر تويتر بعد عودته للمنتخب الأولمبي.. والجماهير تعبر عن آرائها

بعد إشادته بموهبتها.. مي كساب لصلاح عبدالله: ليا الشرف إنك في حياتي

أوس أوس يعبر عن سعادته بعرض مسرحيته في جدة.. ويشكر تركي أل الشيخ

إلهام شاهين تشكر القائمين على المهرجان القومي للمسرح.. وتعبر عن سعادتها بالتكريم