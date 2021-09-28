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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يؤكد انتقال مروان محسن وناصر ماهر إلى فيوتشر

صدى البلد

شارك الكابتن أحمد شوبير آخر الأخبار المتعلقة بانتقالات لاعبي النادي الأهلي، حيث انتقل مروان محسن وناصر ماهر لصفوف نادي فيوتشر.

 

وكتب بتغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “رسميا مروان محسن في فيوتشر وناصر ماهر يلحق به بعد موافقة الاهلي علي عرض فيوتشر ورفض عرض بيراميدز”.


وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الشكر الى مروان محسن مهاجم الفريق الأول بعد خمس سنوات ارتدى خلالها القميص الأحمر.

 

ونجح مروان محسن، في ترك بصمة مميزة بعد 5 سنوات من ارتدائه القميص الأحمر  على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

 

وحقق مروان محسن 9 بطولات متنوعة بين الدوري المصري وحصد 4 ألقاب محلية.

 

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن إبلاغ مسئولو النادي الأهلي لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بموافقتهم علي بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

 

 وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم "، "شهدت احدي تدريبات الفريق الأخيرة غضب ناصر ماهر بعد استبعاده من التقسيمة ليتحدث معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويؤكد له الموافقة علي بيعه حال وصول عرض بقيمة ٢٠ مليون جنيه بعد الإصرار علي الحصول علي ٢٥ مليون في أول الأمر، إلا ان رغبة اللاعب في الرحيل وخروجه من حسابات الجهاز الفني أمور جعلت ادارة الأهلي توافق علي تخفيض المبلغ المطلوب".

الإعلامي أحمد شوبير اللاعب ناصر ماهر اللاعب مروان محسن صفقات فيوتشر أبناء الأهلي

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