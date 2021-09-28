إلهام شاهين تشكر القائمين على المهرجان القومي للمسرح.. وتعبر عن سعادتها بالتكريم

عبرت الفنانة الهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بالتكريم في مهرجان المسرح القومي المصري، وتقدمت بشكر السادة المسئولين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “سعيده جداً جداً بتكريمى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى .. شكراً لرئيس المهرجان أ. يوسف إسماعيل وشكراً لمدير المهرجان أ. إسماعيل مختار على مجهوداتهم .. و شكراً جزيلا معالى وزيرتنا الفنانه د. إيناس عبد الدايم.. شكراً وزارة الثقافه المصريه .. شكراً مصر”.

وهنأت الفنان إلهام شاهين، الفنانة دنيا سمير غانم، على تكريم والديها الراحلان “سمير غانم ودلال عبدالعزيز” خلال افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ونشرت إلهام شاهين، صورة لها، مع دنيا سمير غانم، عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها “حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونان أنت وإيمي امتدادا لهما في فنهما الجميل.. بحبكم من كل قلبي”.

ودخلت النجمة دنيا سمير غانم في نوبة بكاء شديدة؛ في أثناء تسلمها تكريم والديها خلال افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، ووجهت الشكر للمهرجان، وقالت: “أشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس، وحبكم هو اللي مِصَبَّرْنا”.

