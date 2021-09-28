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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورا في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت ملك بأطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل أسود، وأكملت طلتها بلوك ميك اب بسيط يبرز جمالها ورقتها، مع تسريحة شعر الويفي، وخطفت انظار جمهورها ونالت تعليقات ايجابية حول طلتها.

 

 أحدث أعمال ملك أحمد زاهر

 شاركت  ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى. 

 

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

 

وكانت قد وجهت الفنانة ملك احمد زاهر، كلمة لوالدها عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، قائلة: “بابا بيحبنا وطبيعي دايما يخاف علينا ويحاول دايما يخلي الناس تحترم ولاده وتحبهم وبشكره جدا عليه”، مضيفة: "أنه لو فكر يجوزنا هيكون زي فيلم عريس من جهه أمنية".

 

وتابعت ملك احمد زاهر حديثها ردا علي شائعات غيرتها من شقيقتها ليلي، قائلة: “أنا مش قادرة افهم ازاي ممكن أخت تغير من اختها دي اختي يعني هتمنالها تكون أحسن واحدة في الدنيا حتي لو أنا أقل واحدة في الدنيا”.

 

وأنهت ملك حديثها بتوجيه كلمة لعائلتها: "شكرا انكم دايما معانا وفي ضهرنا وبتساعدونا وبما اني شايلة اسم كبير زي احمد زاهر فأتمني ان اكون عند حسن ظنه اما بالنسبه لاخواتي الصغيرين فهما بناتي انا مربياهم ".

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