ريال مدريد يخشى مفاجآت شيريف في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ريال مدريد نظيره، شيريف تيراسبول المولدوفي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويخشى ريال مدريد في مباراة اليوم، مفاجآت شيريف الذي تغلب على شاختار دونيتسك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته مع شيريف، بعد أن تغلب على إنتر ميلان بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري الأبطال.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد: "إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا. علينا الاستعداد جيداً لجميع مباريات دوري الأبطال. نحن متحمسون للغاية للعودة إلى البرنابيو لأن لدينا ذكريات رائعة في هذه المسابقة. حقق شيريف أداءً جيداً في المباراة التمهيدية ضد دينامو وفي المباراة الأولى. ليس فريقاً شهيراً، لكنه منظم وعلينا أن نلعب بأقصى قدر من التركيز لأننا نحتاج إلى ثلاث نقاط لتصدر المجموعة".

وأضاف: "الدافع هو نفسه دائماً. هذا النادي لديه علاقة متميزة مع هذه المسابقة. بالنسبة لنا، ونحن ممثلو النادي، فهو أمر خاص جداً وسيكون كذلك هذ العام أيضاً. إنها المنافسة الأكثر تعقيداً وصعوبة، لكن الفريق فاز بلقبها أكثر من الفرق الأخرى، لذلك لدينا ميزة صغيرة".

واستعاد ريال مدريد نجمه الألماني توني كروس بعد شفائه من الإصابة، لكنه سيفتقد لخدمات فيرلاند ميندي ومارسيلو وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز

خط الدفاع: ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيل

خط الوسط: كروس - مورديتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو