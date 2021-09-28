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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقية حلوان تنظم ورشا للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير

تطبيقية حلوان تنظم
تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورشتين للأطفال وهما العقد والربط والصباغة، وورشة إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية ، وإشراف  الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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أشاد  الدكتور ماجد نجم بدور كليات الفنون في الجامعة فى نشر ثقافة وتعليم الفنون وخاصةً للأطفال وتنشئتهم على تذوق الفن و وكيفية استثمار واستغلال الموارد والترشيد وعدم الإهدار، وخاصةً أن  جامعة حلوان جامعة للفنون تمتلك العديد من الكوادر التي تستطيع تعليم الفنون بأساليب سلسة و مبسطة وسهلة الاستيعاب لدى الأطفال.

جاءت هذه الورش الفنية الصيفية لتدريب الأطفال على إعادة تدوير مخلفات الزجاجات البلاستيكية والاستفادة منها في عمل بعض المنتجات البسيطة، وكذلك تدريبهم على تقنية العقد والربط والصباغة لتجميل ملابسهم بطرق مبتكرة، بجانب نشر ثقافة اعادة التدوير والاستدامة وتجميل بعض المخلفات للاستفادة منها.

تطبيقية حلوان تنظم ورش للعقد والربط والصباغة وإعادة التدوير
وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان جامعة حلوان العقد والربط والصباغة ورشة إعادة التدوير الدكتور ماجد نجم

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