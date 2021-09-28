عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لوضعه أمام مجلس الشيوخ..

لمواكبة التحول الرقمي.. حسانين توفيق يعلن إعداده لملف متكامل عن الأمن السيبراني

حسانين توفيق، عضو
حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، إنه يعكف على إعداد ملف متكامل عن الأمن السيبراني، لوضعه أمام المجلس في دور الانعقاد الثاني، لمناقشته بحضور كل الجهات ذات الصلة، وبحث ما يُمكن أن يُتخذ من إجراءات حيال هذا الأمر في مصر.

 

وأكد حسانين توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا الملف يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف أنه يصاحب التوسع العالمى فى استخدام التكنولوجيا، زيادة فى الهجمات السيبرانية التى لا تحدث من قبل أفراد، وإنما من قبل جماعات منظمة ودول بأكملها، وهو ما يزيد من خطورتها.

 

وأشار إلى أهمية الاستعداد الجيد للتصدى لها، ومع ظهور أزمة كورونا وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة القطاعات والمعاملات والتوجه نحو العمل من المنزل وبالتالى مشاركة مزيد من المعلومات عبر التطبيقات الالكترونية، تزيد خطورة أمن المعلومات فى ظل عدم الوعى الكافى والاستعداد الجيد من قبل الجهات التى سارعت بعملية التحول الرقمى لمواكبة الأزمة بشكل أسرع من المخطط من قبل.

txt

السعودية.. مركز الأمن السيبراني يحذر من طرق النصب عبر الانترنت

txt

أخبار التكنولوجيا.. الأمن السيبراني يحذر مستخدمي أجهزة آبل.. وسامسونج تستعد لإطلاق أول هاتف شبابي بكاميرا 108 ميجا بيكسل

ولفت عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ إلى أن مشكلة الأمن السيبرانى فى مصر ليست مشكلة تشريعية بالأساس، ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الوعى بموضوع الأمن السيبرانى فى المجتمع، مؤكدا أن أهم التحديات التى تواجه الأمن السيبرانى فى مصر تتمثل فى نقص الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع مثل هذه التهديدات خاصة مع قيام الكثير من الدول بتقديم عروض مغرية لجذب الشباب المدرب للهجرة والعمل لديها.

 

وأوضح النائب حسانين توفيق أن عدم القدرة الكافية لأى من الجهات المعنية يُمكن أن يؤثر سلبا على ثقة المواطنين فى التعاملات الإلكترونية، بجانب الموازنة العامة التى يصعب معها توفير المخصصات اللازمة، ومع ذلك تم توفير 13 مليار جنيه من الموازنة العامة لأغراض التحول الرقمى خلال السنة المالية الحالية 2020/2021، ولكن ليس من المحدد أو المعلن حجم الميزانية المخصصة للاستثمار فى حماية أمن المعلومات بمصر.


واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التوافق على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى فى مصر التى أصدرها مجلس الوزراء قبل 4 سنوات، وتوظيف طاقات جمعيات ولجان الاتصالات المتخصصة الممثلة للمجتمع المدنى للقطاع وعلى رأسها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين الشركات والقطاع الخاص على مختلف أحجامه، والتغلب على مشكلة التكلفة الباهظة للاستثمار فى حماية أمن المعلومات التى تواجهها الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون التجارة الإلكترونية وتطوير التشريعات الإجرائية "مثل قانون المرافعات، والإجراءات الجنائية، والإجراءات الضريبية"، لتتواكب مع فكرة التحول الرقمى.

حسانين توفيق لجنة الاتصالات مجلس الشيوخ الأمن السيبراني التحول الرقمي

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: "مقبرة الأرقام" إهانة لإنسانية البشر في حياتهم وبعد مماتهم

كشف حقيقة تحرش شاب بـ “يوتيوبر” شهيرة بشارع قصر العيني

بـ11 مليار دولار.. فورد في شراكة كورية لبناء المدينة الصناعية Blue Oval

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة  يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء

الفرق بسيط.. كيف تغيرت أسعار الكتب المدرسية العام الحالي عن الماضي؟

هيرفي رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي لمباراتي الصين واليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بعد أزمة الغواصات.. ماكرون يتحدى استراليا باتفاق دفاعي تاريخي مع اليونان

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

والدى في سن الزهايمر واتجوزت في سن 34.. 10 تصريحات نارية لـ مي كساب

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

انتهاء كورونا خلال عام| فايزر وموديرنا تزفان بشرى مفرحة للعالم

فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

فيديو

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ