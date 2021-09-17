لن تعمل ..الأمن السيبراني يحذر مستخدمي أجهزة آبل لهذه الأسباب

حذرت هيئة الأمن السيبراني من الثغرات المتكررة الموجودة على أجهزة آبل وعلى رأسها هواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث أصبحت تستهدف الثغرات المستخدمين بشكل عام مما جعل شركة آبل تصدر عددا من التحديثات.



ونشر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي جميع مستخدمي آبل من وجود ثغرات جديدة في أجهزة ومنتجات آبل، كما نبه المستخدمين إلى ضرورة الترقية فورا.



وحذر مركز الأمن السيبراني السعودي المستخدمين في المملكة وجميع مستخدمي أجهزة آبل من أن الثغرات تقوم بتنفيذ برمجيات وفيروسات خطيرة فى الأجهزة مما يدمرها لتفقد قدرتها على التشغيل مرة أخرى.

ونصح مركز الأمن السيبراني السعودي المستخدمين بأنه يجب الترقية فورا وتثبيت التحديثات التي أطلقتها الشركة لحماية المستخدمين.



وأشار المركز لضرورة أتفعيل التحديث لمعالجة عدد من الثغرات منها iTunes U 3.8.3 والمتوفرة للأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل بدءا من iOS 12.4 وكذلك بدءا من iPadOS 12.4 لأجهزة آياد حيث يمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وتم العثور على ثغرة خطيرة في خدمة iMessage في هواتف الأيفون، دفعت شركة آبل لنصح مستخدمي الهاتف لتحديث أجهزتهم على الفور.



تحذير أمني رقم: 2021-340

تاريخ: 16/9/2021



بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple:https://t.co/X1kDWSCKeB#Saudi_CERT pic.twitter.com/R5mAQ9HGj2 — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) September 16, 2021