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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب برنامج بيجاسوس الخطير.. آبل تطلب من مستخدميها تحديث أجهزتهم فورا

أجهزة آبل
أجهزة آبل

قم بتحديث جهازك الآن، تلك الرسالة التى قامت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل بإرسالها إلى جميع مستخدميها حول العالم، وإذا كنت تملك أحد أجهزة آبل الذكية من هواتف آيفون أو آيباد أو لاب توب أو ساعة ذكية، فيجب عدم الانتظار والقيام بتحديث جهازك الآن، وذلك بسبب برنامج التجسس الشهير بيجاسوس Pegasus.

وفقاً لموقع "Makeuseof"، فإن مجموعة NSO التابعة للكيان الصهيوني، تستغل خاصية المراقبة عن بعد دون أي تواصل، من خلال برنامج التجسس الشهير بيجاسوس الذي أصبح السرطان الحالي للأجهزة الذكية، حيث كشف فريق العمل التابع لمختبر "Citizen Lab" عن قيام مجموعة Nso باختراق أجهزة آبل لأشخاص رفيعة المستوى من خلال برنامج تجسس بيجاسوس خلال الأيام الماضية.

 

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ويملك برنامج التجسس الشهير بيجاسوس العديد من تقنيات التجسس والمراقبة العالية، لكن التجسس بتلك الجودة الغير مسبوقة يعد نقلة جديدة، بحيث يستطيع عملاء مجموعة Nso التابعة للكيان الصهيوني والمالكة لبرنامج التجسس المعروف بيجاسوس من اختراق أجهزة آبل دون تنبية المستخدم، حيث يمكنهم الوصول إلى المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والكاميرا والميكروفون دون تدخل المستخدم.

كشف فريق العمل داخل مختبر "Citizen Lab"، عن ثغرة عرفت باسم الدخول الاضطراري، الذي يقوم به برنامج بيجاسوس على أجهزة آبل والتى أخلت بأحدث إصدارات آبل iOS 14.4 و iOS 14.6، متخطياً وضع الحماية "BlastDoor" التي تستخدمه آبل ليتمكن من اختراق الجهاز بالكامل.

هل تم اختراق جهاز آبل الخاص بي؟  

رئيس هندسة الأمان فى آبل إيفان كرستيتش، يجيب فى حواره مع صحيفة الجارديان البريطانية، حيث قال: الاختراقات التي يقوم بها برنامج التجسس المعروف بيجاسوس تكلف ملايين الدولارات لتطويرها، وكثيراً ما يكون لها عمر افتراضي قصير، والتى يتم استخدامها مع أفراد معنيين، والذي لا يشكل أى تهديد على الغالبية العظمى من المستخدمين، كما أن الشركة تواصل العمل للدفاع عن جميع المستخدمين ضد تلك البرامج، كما نضيف طبقات حماية جديدة للأجهزة.

كيفية تحديث جهاز آبل الخاص بك

إذا كنت تملك هاتف آيفون أو آيباد أو لاب توب من آبل فيجب تحديثه الآن من خلال الخطوات البسيطة التالية:

- قم بالذهاب إلى الإعدادات ومنها إلى إعدادات عامة، ثم النقر على تحديث النظام.

- قم بالضغط على خيار التثبيت، أو ربما سيكون تحميل وتثبيت، ولن يستغرق الأمر الكثير من الوقت، وسيتم بعدها تحديث جهازك وتجنب خطر تلك البرامج الضارة.

آبل أجهزة آبل بيجاسوس برنامج التجسس مجموعة NSO تجسس

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