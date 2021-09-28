استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المدارس بـ5 مدن

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المدارس بمدن "شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة) - الخصوص - شبين القناطر - طوخ – قها" ، للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

أقرا أيضا:

محافظ القليوبية يعتمد أكبر حركة لرؤساء الإدارات الهندسية



وتفقد "الهجان"، خلال الجولة، ( مدرسة دمنهور شبرا للتعليم الاساسي ومدرسة شبرا الخيمة الاعدادية بحي غرب شبرا ) و(مدرسة قاسم أمين الرسمية للغات بحي شرق شبرا الخيمة)، ومدرسة مجمع الخصوص تعليم أساسي والمدرسة الثانوية بنات بمدينة الخصوص) و(مدرسة شبين الرسمية للغات ومدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر ) و(مدرسة الشهيد اللواء/ ياسر عسر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين بمدينة طوخ) و(مدرسة الشهيد هشام بيومي بمدينة قها).



وقام الهجان بتفقد فصول وحجرات ودورات المياه المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء و إضاءة وتنظيف زجاج الفصول، وخلال الجولة تابع أعمال النظافة ودهان الأسوار.

وشدد على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والعميد عبد التواب محمد رئيس مدينة الخصوص علي إمام نائب رئيس مدينة قها.



من ناحية اخري تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى وذلك ضمن خطة المحافظ للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها وأماكن تقديم الخدمات بمختلف مدن المحافظة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر بالقليوبية المركزي لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.



وبدأ محافظ القليوبية جولته بالمستشفى بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوي الوحدة على عدد 23 حضانة من بينهم 18 حضانه تم توريدها ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، وشدد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة تشغيلهم واستقبال الأطفال المرضى، موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.



وتابع المحافظ، سير العمل بوحدة تلقي المواطنين لقاح كورونا والتقى بالمواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم.

وأكد على تذليل كافة العقبات لحصولهم على اللقاح والشهادة التي تفيد بذلك، داعيًا الجميع إلى تكثيف الحملات لتوعية الفريق الطبي للمواطنين بأخذ اللقاح حرصًا على صحتهم وتنفيذًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل مخاطر الإصابة به.



كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة ووجه المحافظ بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة، كما تفقد قسم العناية المركزة والعيادات الخارجية لمتابعة سير العمل،.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للارضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.



وتعد مستشفى كفر شكر المركزي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.



يذكر أنه تم الانتهاء من 70%من إجمالي أعمال المحطة، وجاري أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبانتهاء العمل بالمحطة سيتم الانتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بالمحطات المرشحة حيث تم تسليم محطتي طوخ وكوم أشفين.