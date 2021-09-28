عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

نائب الرئيس الإيراني
نائب الرئيس الإيراني

وصل نائب الرئيس الإيراني إلى موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي بين البلدين، بحسب ما أفادت به وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت الوكالة، عن سفارة إيران في موسكو، قولها، إن "محمد إسلامي نائب الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وصلا إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية".

ضربة مفاجئة لـ إيران.. تعيين قائد جديد لسلاح الجو الإسرائيلي

وزير الإعلام اليمني: تصريحات مسئولي إيران تؤكد دورها في إنشاء مليشيا الحوثي

وأضافت أن إسلامي "يعتزم مناقشة التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة النووية".

وتأتي هذه الزيارة، في ظل توقف المحادثات النووية في فيينا، بعد فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية وتوليه السلطة.

وعقدت القوى العالمية ست جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا في محاولة للتوصل لسبل إعادة الجانبين للالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

ورغم إصرار طهران على الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية، فإن سلوكها يقلق المجتمع الدولي خاصة مع توقف المحادثات.

وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، راكمت إيران حتى نهاية أغسطس الماضي، 2441.3 كيلوجرام من اليورانيوم، أي أكثر بـ12 مرة من الحد المسموح به وفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في فيينا 2015 مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.

ايران طهران أمريكا الأمم المتحدة واشنطن

ترشيحاتنا

تنفيذا لتكليفات الرئيس .. الري ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات

كلب يسافر على متن طائرة خاصة لمدة طويلة.. ما القصة؟

مع اقتراب العام الدراسي| 10 نصائح تساعد الأسرة على اجتيازه بنجاح

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم ..مساعد الأمين العام يرد

نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بسبب ضحكات زملائها.. بنطلون جلد أحمر يحرج مذيعة على الهواء

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

يمني مسن.. القصة الكاملة للقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في الرياض

مراوغة إثيوبية جديدة.. إعلان مثير من أبي أحمد بشأن السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ