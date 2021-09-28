وزير الإعلام اليمني: تصريحات مسئولي إيران تؤكد دورها في إنشاء مليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية مؤخرا؛ بمثابة اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الإيراني في إنشاء مليشيا الحوثي الإرهابية، وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.



وأضاف معمر الإرياني- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن أخطر تلك الاعترافات هي التصريحات التي كشف عنها قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد بشأن إنشاء القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني -قبل مقتله بثلاثة أشهر- محورا من ستة جيوش خارج حدود إيران بينها مليشيا الحوثي، وأنه في حال أراد أحد استهدافها، فعليه أن يواجه هذه الجيوش أولًا.



وتابع الإرياني أن هذه التصريحات الخطيرة تكشف حقيقة ما يحدث في اليمن منذ عام 2014م، وطبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا الحوثي من تنفيذ للأجندة الإيرانية على حساب شلال الدماء المتدفق منذ انقلابها على الدولة، واستمرارها في التصعيد السياسي والعسكري وتقويض الحلول السلمية الأزمة بأوامر إيرانية.



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لمسئولياتها القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استخدام الملف كورقة للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية.