خبير اقتصادى: محطة بحر البقر تحل مشكلة نقص مياه النيل | خاص

قالت الدكتورة هند مرسي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن افتتاح محطة صرف بحر البقر سيحقق العوائد الاقتصادية المرجوة خاصة وأن مصر في حاجة ماسه إلى الفوائد التي ستقدمها محطة بحر البقر خاصة معالجة مياه الصرف الزراعي والاستفادة به في استصلاح جزء كبير من الأراضي.



وأضافت مرسي في تصريحات خاصة لـ "صدر البلد"، أن أهمية افتتاح هذه المحطة تكمن في أن مصر من الدول التي تعاني من نقص في المياه فضلا عن نقص حصتها في مياه نهر النيل المهددة به، ويمكن للمياه المعالجة من قبل هذه المحطة أن تحل محل مياه النيل في العديد من المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين محطة بحر البقر وهو المشروع الأضخم من نوعه على مستوى العالم والذي يعمل على معالجة مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب، ونحو مليار متر مكعب كل سنة.