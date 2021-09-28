مستشار طبي: كلوسيز يعزز ويقوى المناعة لمواجهة أي مرض

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة amd، إن كلوسيز يتكون من 3 فيتامين a، d والاوميجا 3، لافته إلى ان كل الأطفال اعتادوا على التجمعات واللعب لذلك جسمه يحتاج شيئا لتقوية المناعة وتزويد الطاقة.

وأضاف مصطفى حامد، خلال حواره مع برنامج “سفرة و طبلية” المذاع عبر قناة “صدى البلد ” تقديم الشيف توتا مراد، أن كلوسيز يحتوي على الأوميجا 3 ، التى تعطى للجسم 136 وحدة طاقة.

وأشار المستشار الطبي لشركة amd، إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .



وتابع المستشار الطبي لشركة amd، أنه أعلى من 7 سنوات حتى سن 15 سنة يمكن الحصول على قرصين من كلوسيز، مشيرا إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .