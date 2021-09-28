عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تجمل المناطق السياحية

سيوة تبحث خطط الرصف والحفاظ على المظهر السياحي

سيوة تجمل المناطق
سيوة تجمل المناطق السياحية

عقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعا تم خلاله بحث سبل التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الاعمال خاصة فيما يتعلق بتنفيذ شبكة الطرق في ظل الاهتمام بواحة سيوة.

محافظ مطروح يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنى

دورات تدريبية لمهندسي ومزارعي مطروح


أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات في هذا الشأن ، فيما تم المرور على عدد من المواقع للوقوف على التحديات أمام تنفيذ الاعمال، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة ، والتنفيذ في التوقيتات المحددة وبكفاءة عالية .


وأضاف أن ذلك يأتي في اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الاعمال وتذليل العقبات لسرعة إنجاز الإعمال. 


حضر الاجتماع محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ، وأحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة ، ورؤساء قرى أغورمى ، وبهى الدين ، وأبوشروف، والمهندس على   عبدالنبى مدير هندسة كهرباء سيوة، والكيميائى على حيده عبدالرحمن مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة ، والحاج بلال احمد بلال رئيس مجلس ادارة شركة سيوة للمقاولات.

من ناحية أخرى اكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الثلاثاء بأنه حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق: عين بريزى إحدى عيون المياه الكبريتيه بسيوة،   المعهد الازهري،مجلس المدينة ، ميدان السوق

ووجه باستمرار تنفيذ خطة النظافة والتجميل اليومية حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

FB_IMG_1632821643611
FB_IMG_1632821643611
FB_IMG_1632821653063
FB_IMG_1632821653063
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات دعم السياحة بواحة سيوة

ترشيحاتنا

مسعى عالمي جريء من طالبان بعد تعيين مندوب دائم لها بالأمم المتحدة

صافرة تونسية لإدارة ودية مصر وليبيريا

بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

توجيهات رئاسية.. الزراعة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي

حكم وضع صورة الميت على المقبرة.. مساعد الأمين العام يجيب

روسيا: احتمالات بالتحقيق في تدخل عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكيين في انتخابات الدوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

طرح تذاكر كأس العرب 2021 أمام الجماهير المصرية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

اللي ماسبنيش لحظة | خضوع الفنان أحمد التهامي لـ عملية جراحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

وزير الدفاع: المصريون يصنعون حقبة جديدة من التاريخ.. فيديو

شاهد.. لحظة انهيار دنيا سمير غانم أثناء تكريم والديها

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

اﻟﻤﺰﻳﺪ