سيوة تبحث خطط الرصف والحفاظ على المظهر السياحي

سيوة تجمل المناطق السياحية

عقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعا تم خلاله بحث سبل التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الاعمال خاصة فيما يتعلق بتنفيذ شبكة الطرق في ظل الاهتمام بواحة سيوة.



أكد رئيس مركز ومدينة سيوة على أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات في هذا الشأن ، فيما تم المرور على عدد من المواقع للوقوف على التحديات أمام تنفيذ الاعمال، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة ، والتنفيذ في التوقيتات المحددة وبكفاءة عالية .



وأضاف أن ذلك يأتي في اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الاعمال وتذليل العقبات لسرعة إنجاز الإعمال.



حضر الاجتماع محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة ، وأحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة ، ورؤساء قرى أغورمى ، وبهى الدين ، وأبوشروف، والمهندس على عبدالنبى مدير هندسة كهرباء سيوة، والكيميائى على حيده عبدالرحمن مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة ، والحاج بلال احمد بلال رئيس مجلس ادارة شركة سيوة للمقاولات.

من ناحية أخرى اكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الثلاثاء بأنه حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق: عين بريزى إحدى عيون المياه الكبريتيه بسيوة، المعهد الازهري،مجلس المدينة ، ميدان السوق

ووجه باستمرار تنفيذ خطة النظافة والتجميل اليومية حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة، وعلى صحة وسلامة المواطنين.

FB_IMG_1632821643611