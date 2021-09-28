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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للموافقة على تكليف الصيادلة..عضو صحة النواب تشكر الرئيس السيسي ووزيرة الصحة

هناء سرور ،عضو مجلس
هناء سرور ،عضو مجلس النواب

وجهت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالنواب تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان للموافقة على استكمال تكليف الصيادلة باقي دفعة 2018 كاملة، وجدول زمني بتكليف دفعة 2019 حيث سيتم تكليف دور يناير وفبراير2019 وباقي الدفعة تباعاً .

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أزمة تكليف الصيادلة.. أبرز أولويات أجندة لجنة الصحة بالنواب الأيام القادمة

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بشرى سارة.. انفراجه في تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

وقالت “ سرور” أنه بناء علي تعليمات وزيرة الصحة والسكان تم إنهاء أزمة تكليف الصيادلة ، وتم فتح تسجيل الرغبات من اليوم لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018 ، ودور يناير وفبراير 2019 الذين لم يتم تكليفهم فى حركة 2020 وعلى الصيادلة تسجيل جميع الرغبات المتاحة ولن يتم قبول التسجيل دون اختيار جميع الرغبات.

 

وفى هذا السياق وجهت عضو لجنة الصحة بالنواب الشكر أيضاً لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة.

هناء سرور مجلس النواب الصيادلة ازمه تكليف الصيادله هالة زايد

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