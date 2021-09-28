خبراء تعليم يؤكدون لـ «صدى البلد»: مناهج الصف الرابع الابتدائي تتناسب مع خصائص التلاميذ .. ومطالبات بإعداد التلاميذ للاندماج في عالم تكنولوجيا المعلومات

معلم أول بإدارة السيدة زينب التعليمية: المناهج الجديدة ملائمة لسن تلاميذ الصف الرابع

معلم أول لغة عربية: مناهج الصف الرابع الابتدائي مناسبة للتلاميذ ماعدا مادة العلوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل منهج رابعة الابتدائي الجديد، موضحة أنه تم إضافة مواد جديدة تهتم بتنمية مهارات الطلاب وتنمي الفهم، مؤكدة على أن أسلوب تقييم الطلاب سيكون بالألوان، وسيتم عقد ثلاثة اختبارات في كل فصل دراسي، مشددة على الطلاب بضرورة الاهتمام بالحضور في المدارس والاستفادة من جميع المنصات التعليمية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن منهج رابعة الابتدائي الجديد يهدف إلى قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم لكل مقرر دراسي، مؤكدة على أنه يجب على الطلاب الالتزام بنسبة الحضور المقررة وهي ألا تقل عن 80%، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل.

وأكد علاء عوض، معلم أول بإدارة السيدة زينب التعليمية والخبير التربوي، أن الجيل الجديد من الأطفال يعد جيل إلكتروني قادر على الاندماج في عالم المعلومات والاتصالات منذ الصغر وأصبح ذلك يتم بشكل منظم وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، مما سيقلل من تخريج أجيال ليس لديها معرفة بتكنولوجيا المعلومات ويكون تعاملهم معها على أساس علمي، موضحًا أن الأمية حاليا أصبحت ليس أمية القراءة والكتابة بل أمية عدم القدرة على التعامل مع وسائل الاتصال.

وشدد المعلم الأول بأدارة السيدة زينب التعليمية، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" علي ضرورة إعداد الطالب للاندماج في عالم المعلومات والاتصالات منذ الصغر وأصبح ذلك يتم بشكل منظم وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، مما سيقلل من تخريج أجيال ليس لديها معرفة بتكنولوجيا المعلومات ويكون تعاملهم معها على أساس علمي، موضحًا أن الأمية حاليا أصبحت ليس أمية القراءة والكتابة بل أمية عدم القدرة على التعامل مع وسائل الاتصال.

كما طالب بتدريس مادة الحاسب الآلي وتطبيقاته الحديثة وعدم الاعتماد على الطريقة النظرية سواء في الدراسة او الامتحانات ، وتأهيل المعلمين على كيفية التعامل مع الطلبة وخاصة في المرحلة الابتدائية و تدريبهم على توصيل المعلومة بطريقة شيقة لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لديهم، علما بأن مثل هذه المادة تهتم بها جميع نظم التعليم في الدول المتقدمة.

كما أعلن الخبير التربوي، عن تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدًا أن مواد الصف الرابع الابتدائي تتناسب مع خصائص التلاميذ في هذه السن، وهو الهدف الذي يسعى إليه الآن القطاع التعليمي المصري، لتعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتى الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لأنها تعد من أهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة.

وأوضح "عوض" أن الطالب في البداية سيكون لدية رهبة بالمناهج ولذلك فالطالب سيتم تدريبه على التعلم في ضوء نواتج تعلم محددة، ويتدرب كذلك على قياس ما حققه منها في نهاية الوحدة مما ينمى قدرة المتعلم على التقييم الذاتي والتعلم المستمر، لافتًا إلى تنمية البحث عن معلومات أخرى إضافة لما تم تقديمه له لتشجيعه على البحث والاستقصاء.

وأعلن الخبير التربوي، عن أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي يعتمد على قدرة وذكاء الطفل لقياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات في بداية عمره، وهنا يأتي دور المعلم للاهتمام بالفروق الفردية بين الطلبة، وإتاحة فرص المناقشة والمشاركة للجميع.

وحتى ينجح المعلم في استخدام مثل هذه الطريقة يجب أن يدعمها بالوسائل التعليمية، وأن يكون قادرا على صياغة الأسئلة بصورة واضحة لا غموض فيها، حتى لا تؤدى إلى تشويش أفكار التلاميذ، ويكون مرشدًا له في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها وكيفية تقويمها.

من جانبه أوضحت انتصار عبد الحميد، معلم أول لغة عربية والخبيرة التربوية، أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تطوير المناهج التعليمية في الصف الرابع الابتدائي لأن هذه المرحلة تمثل أهمية تربوية ونفسية بالنسبة للطفل حيث يكون الطفل فيها قابلا للتشكيل والتعديل والتأثير من خلال البيئة المحيطة به، ففي هذه المرحلة توضح أسس الشخصية وأبعادها ومكوناتها المختلفة.

وأعلنت انتصار عبد الحميد، عن تأييدها لتطوير مناهج التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، مؤكدًة انها تتماشى مع خصائص الطلاب وهو ما يسعى القطاع التعليمي تطبيقه في بداية المراحل الأولى من سنوات الدراسة بالتركيز على مهارات التعلم الذاتي.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن إضافة مواد جديدة لمناهج الصف الرابع الابتدائي تدل على اعتماد القطاع التعليمي في عملية بناء الخطة على مناهج النظام الجديد التي تهتم بالتركيز على مهارات الريادة، وتعزيز القيم الإيجابية، والنمو الشامل للمتعلم معرفيا ومهاريا، والتركيز على مهارات التفكير الناقد، وإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتوازن بين تقييم المعارف، وإدماج التكنولوجيا في المنهج الدراسي، وتعزيز المهارات الحياتية.

ولفتت "عبد الحميد"، إلى ضرورة اهتمام المعلم بالفروق الفردية بين الطلبة، وإتاحة فرص المناقشة والمشاركة للجميع، وأن يأخذ بيد التلاميذ في رحلة مع الكتاب طوال العام الدراسي خطوة بخطوة، حتى نضمن تدريس الكتاب بطريقة الأهداف المرجوة منه.

وأضافت المعلم الأول لغة عربية والخبيرة التربوية أن الامتحانات لن تأتي للتلاميذ من التفاصيل المباشرة الموجودة في الكتب، بل من بين السطور وهو نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي الذي يعتمد على قدرة وذكاء الطفل لقياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت الخبيرة التربوية، إن بعض المشاكل التي من الممكن أن تقف أمام الطلاب في هذا الصف هي مادة العلوم لانهم يدرسونها لأول، ويقومون بدراسة أجهزة الإنسان الهضمي والتنفسي بأكملها، بالاضافة إلى خلايا النباتات والحيوانات، والطاقة وأشكالها وآليات تحويلها، بالإضافة إلى بعض الدروس عن الكهرباء ومصادرها قائلة: «يعني كأنهم بيدرسوا أحياء وفيزياء».