هل يقسم الإيجار على الورثة مثل الميراث؟.. الإفتاء تجيب

هل الإيجار والمعاش يقسما على اليتامى مثل الميراث، مع العلم هما ولد 12 سنة والبنت 18 سنة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: لو الأب مات وفى إيجار فإنه يقسم على الورثة لأنه تركة ممتدة، إلا لو حصل تخارج من الأول، وبعضهم خلص بعض وأعطاه نصيبه بالتراضي، ليكون مال الإيجار هذا خالصا له.



وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإيجار يقسم كالميراث فترة بقاء الورثة على قيد الحياة، بهذه الطريقة.

حكم الإيجار القديم وأخذ خلو على تركه

حكم الإيجار القديم ، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين في هذه الأيام، وعرضوه على الأزهر الشريف، ليبين لهم حكم الإيجار القديم في الإسلام.

حكم الإيجار القديم

وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن الإيجار في الإسلام معروف بأنه تمليك منفعة العين لمدة مؤقتة، حتى يفرق بينه وبين البيع.

وأشار إلى أن الإيجار يكون مشاهرة، ويتم تحديد مدة الإيجار فيه، سواء يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، ولا ينطبق ذلك على الإيجار القديم.

حكم عقود الإيجار القديم

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن ظروف الناس كانت وقتها تقتضي ذلك ، ونظر أولوا الأمر إلى مصلحة الناس، لأنهم كانوا في حاجة إلى ذلك، والقاعدة الشرعية تقول "تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة" وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله.

حكم أخذ خلو على الإيجار القديم

وأوضح، أنه بالنسبة للحصول على مبلغ مالي يسمى بالخلو نظير ترك الإيجار القديم، جائز شرعا ، فهو بمثابة ترك باقي المنفعة مقابل المال، وذلك بشرط أن يكون باقي سنوات في الإيجار لم ينتهي بها العقد.

حكم الإيجار القديم من وجه الشرع

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم الإيجار القديم من وجه الشرع".

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الإيجار القديم مسألة قانونية وقضائية، وفي الشرع هناك ما يسمى بتأجيل المنفعة، والإيجار بهذه الصورة مسألة قضائية سيكون فيها قريبا توفيق بين الناس.