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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا شيء غير الفوز.. تفاصيل جلسة كيروش مع نجوم منتخب مصر.. صور

صدى البلد

عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفراعنة اليوم .

وطالب كيروش اللاعبين خلال الجلسة بالالتزام الكامل وبذل أقصي جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الفوز على ليبيا في المباراتين المقبلتين والسير بخطي ثابتة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأكد كيروش علي صعوبة مواجهتي ليبيا مؤكدا أن الهدف هو الفوز وحده فقط لا غير ولن يقبل باي نتيجة أخري سوي الفوز .

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استمرار محمد صلاح قائدا للمنتخب خلال الفترة المقبلة .

وقال كيروش صلاح هو قائد منتخب مصر الأول طوال فترة تواجدي علي رأس القيادة الفنية للفراعنة .

وانطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم ببرج العرب استعدادا لمواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٠.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بجانب خوض مباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم:حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ) ، وفى خطا الدفاع أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) ،لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز) وفى الهجوم محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش) وقرر كيروش استبعاد عمر جابر وصلاح محسن من قائمة المنتخب الأخيرة التى كانت متواجدة مع حسام البدري المدير الفنى السابق.

وكان كيروش أعلن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب لمواجهتى ليبيا وضمن القائمة كلا من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة أول أمس  وأمس قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب اليوم الثلاثاء موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .

ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .

أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .

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كارلوس كيروش منتخب مصر الأول ليبيا محمد صلاح رمضان صبحي

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