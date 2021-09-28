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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعاء سهيل: أسباب الإصابة بالسمنة تختلف من شخص لآخر

السمنة
السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لعلاج مرض السمنة لدى الأطفال، من خلال الحصول على بعض المكملات الغذائية الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، خاصة وأن هذه المكملات تحتوي على ألياف تتمدد داخل المعدة مع شرب المياه، وتحتوي على فيتامينات لتعويض ما ينقصه الطفل خلال فترة خفض الوزن.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، على ضرورة عدم تكرار المكملات الغذائية التي ساعدت في خفض وزن أي شخص، لأن أسباب الإصابة بمرض السمنة مختلفة، فقد تكون السمنة ناتجة عن زيادة الشهية أو ناتجة بسبب ضعف معدل الحرق، أو لأي سبب آخر.

ولفتت إلى أن الألياف تعمل على ملء المعدة لمدة تصل لـ14 ساعة، وهذا يقلل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، ومع الوقت يقل حجم المعدة، ويقل حجم ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، مما ينعكس على خفض الوزن.

وكشفت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلاً، وبالتالي تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية، وتتحول إلى دهون مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة.

وتابعت أن فترة الحظر وكورونا أدت لاكتساب سلوكيات جديدة وتناول الطعام ليلاً والسهر كثيرًا، وهذا أمر غير صحيح، مشددة على ضرورة تناول الطعام الذي لا يحتوي على سرعات حرارية حال الشعور بالجوع ليلاً مثل شربة الخضار، أو الفاكهة، ولكن بقدر محدود.

وأضافت أن مرض السمنة خاصة لدى البنات يؤدي إلى زيادة الإحراج، ويقلل من الخروج والمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهذا ينعكس سلبًا على الناحية النفسية لمريض السمنة.

 

 

دعاء سهيل مرض السمنة علاج مرض السمنة المكملات الغذائية الصحة

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