عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ندى رحمي مؤشرات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بأحدث إطلالة لها عقب فقد الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية ليتساءل الكثيرون عن سر فقدانها وزنها خلال تلك الفترة .

ندى رحمي تفقد  وزنها 

 حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل انقاص وزنها.

 

ندى رحمي تتعرض للتنمر 

أكدت الفنانة ندى رحمى، تعرضها لحملة تنمر وهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها تتقبل النقد بصدر رحب، ولكن لا تقبل الإهانة.

 

وتابعت: "لما حد يخش يقول لى ندى خسى.. معنديش مشكلة فى دى.. وحد تانى يقول حسنى لبسك.. حاضر.. لكن متخشش وتقول ليا يا بقرة وحاجات ماتتقلش".

 

وانفعلت ندى رحمى، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين نهال عنبر وهيدى كرم، والمذاع عبر فضائية "on e"، قائلة: إن زيادة الوزن والسمنة ليست موضة وأنا أعلم ذلك تمامًا ولكن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى وأنا متقبلة ذلك.

 

وأردفت ندى رحمى بلهجة إسكندرانى قائلة: "محدش قال إن السمنة موضة.. لكن احنا تخان نروح نموت يعنى.. نروحوا نندفنوا.. ربنا خلقنا تخان ومفلطحين نموتوا بقى".

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سر فقدان ندى رحمي وزنها من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنانة ندى رحمى ندى رحمى فقدانها وزنها وزن

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

ترشيحاتنا

الدحيل يطرح 2.5 مليون دولار راتبا سنويا على "معلول".. والأهلي يرفع عرضه

محامي شيكابالا: سنتجه إلى الفيفا بشرط.. والجبلاية مُلزمة بتنفيذ العقوبة حال تخفيضها

الأهلي يفتح الباب أمام أشرف بن شرقي

عضو رابطة الأندية المحترفة: حسم مستقبل الدوري الجديد السبت المقبل

أمريكا على شفا إغلاق حكومي كارثي.. نسخة بايدن ستكون أسوأ من ترامب

كريم شحاتة: الزمالك يعرض على بن شرقي 4 ملايين دولار شرطًا جزائيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

قبل البكاء على والديها.. شاهد دنيا سمير غانم أثناء وضع المكياج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ