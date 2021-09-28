فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

تصدرت الفنانة ندى رحمي مؤشرات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بأحدث إطلالة لها عقب فقد الكثير من وزنها خلال الفترة الماضية ليتساءل الكثيرون عن سر فقدانها وزنها خلال تلك الفترة .

ندى رحمي تفقد وزنها

حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل انقاص وزنها.

ندى رحمي تتعرض للتنمر

أكدت الفنانة ندى رحمى، تعرضها لحملة تنمر وهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب زيادة وزنها، مشيرة إلى أنها تتقبل النقد بصدر رحب، ولكن لا تقبل الإهانة.

وتابعت: "لما حد يخش يقول لى ندى خسى.. معنديش مشكلة فى دى.. وحد تانى يقول حسنى لبسك.. حاضر.. لكن متخشش وتقول ليا يا بقرة وحاجات ماتتقلش".

وانفعلت ندى رحمى، خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانتين نهال عنبر وهيدى كرم، والمذاع عبر فضائية "on e"، قائلة: إن زيادة الوزن والسمنة ليست موضة وأنا أعلم ذلك تمامًا ولكن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى وأنا متقبلة ذلك.

وأردفت ندى رحمى بلهجة إسكندرانى قائلة: "محدش قال إن السمنة موضة.. لكن احنا تخان نروح نموت يعنى.. نروحوا نندفنوا.. ربنا خلقنا تخان ومفلطحين نموتوا بقى".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سر فقدان ندى رحمي وزنها من خلال الفيديوجراف التالي.